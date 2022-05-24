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الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة

24 آيار / مايو 2022 08:15

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، 12 مواطنا من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من عائلة عطا الله في بلدة حرملة قرب بيت لحم.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت من نابلس: الأسير المحرر عنان بشكار، وصهيب بشكار، وشادي بشكار، لعدة ساعات قبل أن تفرج عنهم، فيما أبقت الشاب إسلام بشكار معتقلًا لديها.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر تقي الدين الهور من بلدة صوريف شمال الخليل، والفتى جبريل محمد كمال من مخيم عقبة جبر بأريحا.

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