أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم

جاءت أسعار صرف الدولار والعملات الرئيسية مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء الموافق 24-5-2022، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.34 شيقل
سعر صرف الدينار: 4.71 شيقل
سعر صرف اليورو: 3.56 شيقل
سعر صرف الجنيه: 0.18 شيقل
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24 آيار / مايو 2022 08:30
رام الله - الرأي
جاءت أسعار صرف الدولار والعملات الرئيسية مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء الموافق 24-5-2022، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.34 شيقل
سعر صرف الدينار: 4.71 شيقل
سعر صرف اليورو: 3.56 شيقل
سعر صرف الجنيه: 0.18 شيقل
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