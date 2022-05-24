أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم

رام الله - الرأي

جاءت أسعار صرف الدولار والعملات الرئيسية مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء الموافق 24-5-2022، على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3.34 شيقل

سعر صرف الدينار: 4.71 شيقل

سعر صرف اليورو: 3.56 شيقل

سعر صرف الجنيه: 0.18 شيقل