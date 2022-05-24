جرافات الاحتلال تهدم مسجدًا جنوب قلقيلية

فلسطين المحتلة - الرأي

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، مسجد الرماضين الجنوبي خلف الجدار الفاصل جنوب قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وجاء الهدم بعدما أصدرت ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال في الضفة الغربية إخطاراً بإزالة المسجد، بحجة عدم الترخيص، وتم حينها إمهال القائمين عليه بإزالته خلال أيام.

ويقام المسجد على مساحة 400 متر، ومكون من طابقين، وتم الانتهاء من السقف الأخير، وهو يبعد عن مستوطنة "ألفيه منشيه" التي ما يزيد عن 4 كم.

ويخدم المسجد المئات من أصحاب المشاتل الذين يعملون خلف الجدار وأبناء تجمع الرماضين الجنوبي البالغ عددهم أكثر من 350 فردًا، ويعيشون خلف الجدار على مساحة تزيد عن المئة دونم، ويقطن التجمع أكثر من 70 عائلة.