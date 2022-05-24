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الإعلام الحكومي يطلق مسابقة الصحفية شيرين أبو عاقلة

24 آيار / مايو 2022 09:07

غزة - الرأي

أطلق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مسابقة جائزة الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة للعام 2022 وفاءً لروحها.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف، إن المسابقة تشمل 3 محاور، وهي: القضايا الوطنية، والقضايا الحكومية، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين، مضيفا أن فئات المسابقة هي: الفيلم القصير، والتقرير المرئي، والتقرير المسموع، والتقرير المكتوب.  

وأضاف معروف، أن تسليم الأعمال المشاركة يبدأ بتاريخ 1/6/2022 وينتهي بتاريخ 15/11/2022م.

وأشار إلى أن، الفرز الأولي للأعمال المشاركة والتأكد من مواءمتها للشروط وإخطار المشاركين بقبول أعمالهم سيكون بتاريخ 16/11/2022م، فيما سيتم عرض الأعمال على لجان التحكيم التي تم تشكيلها لتقييم الأعمال بتاريخ 30/11.

وأوضح معروف، أن إعلان أسماء الفائزين سيكون في 31/12/2022 بالتزامن مع يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني.

ولفت إلى أنه يشترط في الأعمال المشاركة بالمسابقة أن يكون إنتاجها عام 2022.

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