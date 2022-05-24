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أخبار » الرياضة و الملاعب

"ديلي ميل" تختار محمد صلاح في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي

24 آيار / مايو 2022 10:13

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كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2021-2022، والتي شهدت تواجد الدولي المصري محمد صلاح على رأس اللاعبين المختارين.

وشددت الصحيفة البريطانية على أن ليفربول تصدر المشهد في التشكيل الرسمي للدوري الإنجليزي بوجود 5 لاعبين مقابل اثنان من مانشستر سيتي ولاعب واحد من تشيلسي بخلاف ثنائي توتنهام هاري كين وهيونج مين سون.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" عن أداء محمد صلاح خلال الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي أنه لا يوجد خلاف على وجود كأفضل جناح أيمن في البريميرليج بالإضافة الى أنه أحد اللاعبين القلائل الذين يمكن تقديم حجة واقعية بأنه الأفضل في العالم.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن محمد صلاح أحد الأسماء الأولى التي يتم وضعها في التشكيل المثالي لما يقدمه من مستويات مميزة في الدوري الإنجليزي.

وشددت الصحيفة أن محمد صلاح دائماً ما يكون في منافسة على الحذاء الذهبي، ودائما ما يخيف المدافعين ويجري دائما وعلامة الاستفهام الوحيدة التي تقع على اللاعب هي هل سيوقع للبقاء في نادي ليفربول أم لا.

وأكدت الصحيفة أن محمد صلاح أحد العظماء في الدوري الإنجليزي على مر العصور مثله مثل كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

وجاء التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول).

خط الدفاع: ترينت الكسندر أرنولد (ليفربول)، أنطونيو روديجر (تشيلسي)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، أندي روبرتسون (ليفربول)

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي)، جارود بوين (وست هام)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

خط الهجوم:  محمد صلاح (ليفربول)، هاري كين (توتنهام)، هيونج مين سون (توتنهام).

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