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رفضاً لاعتقالهما الإداري

المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

24 آيار / مايو 2022 10:22

المعتقلان عواودة وريان
المعتقلان عواودة وريان

الضفة المحتلة - الرأي:

يواصل المعتقلان خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل ورائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس، الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقالهما الإداري.

ودخل الأسير خليل عواودة يواصل الإضراب عن الطعام لليوم الـ83، فيما دخل الأسير رائد ريان اليوم الـ48 في الإضراب

وكانت محكمة الاحتلال قررت أمس نقل الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة إلى مشفى "أساف هروفيه" فورًا لخطورة وضعه الصحي.

وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من تدهور الوضع الصحي للمعتقلين عواودة وريان، مشيرة إلى أن الأسير ريان يشتكي من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودوخة قوية وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وأضافت أن إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة يتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

كما يواصل المعتقل ريان إضرابه عن الطعام لليوم 44 على التوالي، ويعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

 

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