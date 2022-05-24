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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلموديه

24 آيار / مايو 2022 10:28

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوس تلموديه.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

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