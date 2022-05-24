"الرأي" تستقبل وفدًا من لجنة مؤتمر "السيادة الفلسطينية"

غزة - الرأي

استقبلت وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام، وفدًا من اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الدولي "السيادة الفلسطينية .. المتغيرات الاستراتيجية والمسارات المستقبلية" التي تنظمه جامعة الأمة بتاريخ 19 يونيو المقبل.

وضم الوفد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر خالد هنية، ورئيس لجنة البروتوكول بسام الصرفندي، ورئيس اللجنة الإعلامية سعد اكريّم، وكان في استقباله مدير وكالة الرأي إسماعيل الثوابتة، ومدير دائرة الإنتاج المرئي أحمد المدهون، ورئيس قسم التحرير المكلف محمود أبو راضي.

وناقش الطرفان، سبل إنجاح المؤتمر، ورعايته إعلاميًا والترويج لأهدافه الموضوعة التي تتناول قضايا السيادة الوطنية الفلسطينية، واستثمار الحدود البرية والبحرية الفلسطينة في ضوء القانون الدولي وقانون البحار، وإظهار أهمية التعاون مع القوى الإقليمية والدولية لحماية قضايا السيادة الوطنية.

وقال هنية، إن المؤتمر سيتناول 4 محاور، وهي: السيادة الفلسطينية أبعاد وتحديات وقضايا، والمتغيرات الاستراتيجية وانعكاساتها على السيادة الفلسطينية، واستشراف المسارات المستقبلية وانعكاساتها على السيادة الفلسطينية، والمسارات الدبلوماسية وأثرها على السيادة الفلسطينية.

بدوره، أكد الثوابتة، استعداد وكالة الرأي للقيام بدورها لإنجاح فعاليات المؤتمر، ورعايته إعلاميًا للمساهمة في تحقيق أهدافه.

وأوضح أن فكرة المؤتمر تتناول مسألة مهمة تتعلق بالسيادة على الأراضي الفلسطينية بعد تحريرها من الاحتلال، مشيرا إلى أن تحقيق هدف شعبنا بالتحرير والعودة للديار بات قريبا لا سيما بعد معركة سيف القدس الأخيرة التي أظهرت ضعف الاحتلال، وقدرة المقاومة على ضرب منظومته الأمنية، وفرض قواعدها عليه.