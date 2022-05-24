3 إصابات واشتباكات مسلحة خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب 3 مواطنين واعتقل آخر، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة برام الله، بوصول 3 إصابات لمستشفى جنين الحكومي نتيجة عدوان الاحتلال وهي كالآتي: إصابة بالرصاص الحي في الركبة، إصابة بالشظايا في الأطراف العلوية، إصابة رضوض.

وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام.

وذكرت المصادر، أن جنود الاحتلال حاصروا أحد المنازل في حي الهدف بالمخيم وطالبوا أحد الشبان الفلسطينيين بتسليم نفسه.