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"أسوشيتد برس": أبو عاقلة قُتلت برصاصة من بندقية إسرائيلية

24 آيار / مايو 2022 01:34

واشنطن - الرأي

قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن تحقيقها في ملابسات مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة أظهر أن الرصاصة التي قتلتها جاءت من بندقية إسرائيلية.

وأوضحت الوكالة أن صحفييها زاروا الموقع الذي قُتلت فيه شيرين على أطراف مخيم جنين في الضفة الغربية، واستمعوا إلى شهود العيان، كما فحصوا الصور ومقاطع الفيديو المتوفرة.

وذكرت أسوشيتد برس أن مقابلاتها مع 5 شهود عيان جاءت بنتيجة تتوافق مع ما توصلت إليه مجموعة "بيلينغكات" (Bellingcat) -وهي مجموعة للصحافة الاستقصائية مقرها هولندا- بشأن موقع القوات الإسرائيلية وقربها من شيرين أبو عاقلة، وهو ما يجعل استهداف جنود الاحتلال لها هو الاحتمال المرجح.

وأشارت الوكالة إلى أن صورا ومقاطع فيديو عديدة التقطت صبيحة يوم 11 مايو/أيار الجاري تظهر مركبات للجيش الإسرائيلي تقف على رأس شارع ضيق، وكانت شيرين أبو عاقلة تقف في الطرف المقابل في مرمى واضح للجنود الإسرائيليين.

وأضافت أن تلك اللقطات تظهر الصحفيين والمارة وهم يهربون من النيران التي أطلقت من جهة مركبات جيش الاحتلال.

المصدر: قناة الجزيرة 

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