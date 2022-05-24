الاحتلال يُشرعن مستوطنة غرب الخليل المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن مصادقة سلطات الاحتلال على شرعنة البؤرة الاستعمارية "متسبيه لخيش/ جفعات هبستان" المقامة على أراضي مواطني بلدة دورا غرب الخليل.

ونشر ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى" المخطط التنظيمي التفصيلي الذي يحمل الرقم (521/1/ب) ويستهدف شرعنة البؤرة الاستعمارية وضمها لمستعمرة "نيجهوت" المقامة على أراضي المواطنين، وبلغت مساحة المخطط الجديد (520 دونما).

وحسب المخطط المنشور؛ فإن سلطات الاحتلال ستعمل على ربط البؤرة الاستعمارية بالمستعمرة القائمة واعتبارها حياً من أحيائها، كبديل عن إقامة مستعمرات جديدة، وبناء (158) وحدة استعمارية جديدة فيها، حيث ستخلق كتلة استعمارية ضخمة في المنطقة؛ تتمدد على مساحة حوالي (811 دونماً) هي الأراضي المقامة عليها مستعمرة "نيجهوت" والبؤرة الاستعمارية "متسبي لخيش".