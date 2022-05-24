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الاحتلال يعتقل مُسنّا من الأقصى بالقدس المحتلة

24 آيار / مايو 2022 03:53

اعتقال ارشيف
اعتقال ارشيف

الضفة المحتلة-الرأي:

 اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مرابطا من محيط المسجد الأقصى.

وذكرت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المرابط المُسن أبو بكر الشيمي، قرب باب الأسباط في محيط الأقصى المبارك، واستدعت خديجة خويص وعايدة الصيداوي للتحقيق غدا.

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