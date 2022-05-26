وفاة والدة الأسير يعقوب قادري

جنين - الرأي

توفيت، صباح الخميس، والدة الأسير يعقوب قادري أحد أسرى "نفق الحرية"؛ بمنزلها في بلدة بير الباشا جنوبي جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر عائلية، بوفاة الحاجة عطفة قادري غوادرة والدة الأسير قادري، الذي يقبع في أقسام العزل حاليًا.