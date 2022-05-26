محكمة الاحتلال تمنع إجراء عملية للأسيرة "جعابيص"

فلسطين المحتلة - الرأي

صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس، على قرار بمنع إجراء عملية جراحية في الأنف للأسيرة إسراء جعابيص، خلافاً للتوصيات الطبّية التي أكدت أنها ضرورية لها.

ورفضت المحكمة المركزية التماساً قدمته جمعية أطباء لحقوق الإنسان، التي تمثل الأسيرة، في حين رفضت المحكمة العليا الرد بالإيجاب على الاستئناف الذي قدمته الجمعية ضد القرار.

خلافاً لتوصيات الأطباء، ترفض إدارة السجون الاسرائيلية تمويل عملية جراحية في الأنف للأسيرة "جعابيص"، وهي من سكان جبل المكبر بالقدس الشرقية المحتلة، ومحتجزة في سجن الدامون.

ويأتي القرار الإسرائيلي رغم توصية الأطباء على أن هذا العلاج يعدّ علاجا طبيا ضروريا لها، حيث أوصى أطباء "جعابيص" بإجراء سلسلة من العمليات في يدها وأنفها.