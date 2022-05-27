الجزيرة تحيل ملف اغتيال أبو عاقلة إلى الجنايات الدولية

أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية، مساء اليوم الخميس، أنها قررت إحالة ملف جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.

وأوضحت شبكة الجزيرة في بيان لها، أنها شكلت تحالفًا قانونيًا دوليًا يضم فريقها القانوني وخبراء دوليين لإعداد ملف كامل لتقديمه للمدعي العام للمحكمة.

وأكدت أن الملف القانوني سيتضمن القصف الإسرائيلي لمكتب الجزيرة في غزة وتدميره في مايو/ أيار 2021.

ونددت الجزيرة مجددًا باغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة التي عملت لمدة 25 عامًا في تغطية الصراع الدائر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعهدت الشبكة الإعلامية بتفعيل كل المسارات الممكنة لتقديم المسؤولين عن الاغتيال إلى منصات العدالة الدولية وأخذ جزائهم القانوني.