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الاحتلال يرفض طلبا أمريكيا بتعديل مسار "مسيرة الأعلام"

27 آيار / مايو 2022 07:12

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رفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، طلبا أمريكيا لتغيير "مسيرة الأعلام" الاستفزازية التي يعتزم المستوطنون تنظيمها في القدس المحتلة الأحد المقبل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن المسؤولين الإسرائيليين رفضوا طلب السفير الأمريكي لدى الاحتلال توماس نيدس، بتغيير مسار مسيرة المستوطنين وتجنب المرور من الحي الإسلامي في البلدة القديمة.

ولفتت إلى أن السفير الأمريكي ذكر أن مسيرة المستوطنين بالمسار الذي جرى الموافقة عليه قد يتسبب بالمزيد من الاحتقان طالبا من المسؤولين بإعادة النظر في قرارهم.

ورد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف على الطلب الأمريكي بالقول إن "مسيرة الأعلام تقليد يجري منذ 30 عاما، ولن نغير مسارها".

ونوهت "يديعوت أحرنوت"، إلى أن مصر والأمم المتحدة وبعض الدول الأوروبية، طالبت تل أبيب بإعادة النظر في قرار السماح للمسيرة بدخول البلدة القديمة وباب العامود.

والأربعاء، أصدر المفتش العام لشرطة الاحتلال يعقوب شبتاي، أوامر برفع حالة التأهب في صفوف قواته وتعزيزها في مدينة القدس والداخل المحتل.

وأمر المسؤول الأمني الإسرائيلي بنشر أكثر من 3 آلاف شرطي في القدس المحتلة، ومئات العناصر في مدن الداخل خشية أن تؤدي "مسيرة الأعلام" لغضب فلسطيني خاصة في عكا واللد.

وفي سياق متصل، نشر جيش الاحتلال منظومة "القبة الحديدية" قرب الحدود مع قطاع غزة، تحسبا لإطلاق صواريخ من القطاع ردا على "مسيرة الأعلام"، كما نشر المزيد منها في القدس المحتلة.

والأسبوع الماضي، قرر وزير "الأمن الداخلي" الإسرائيلي، عومر بار-ليف، السماح للمسيرة الاستفزازية التي ينظمها مستوطنون متطرفون، بالمرور من منطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة.

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