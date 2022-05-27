خد بالك.. تناول المزيد من القهوة يؤثر على المثانة

القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، يستخدمها الناس في الصباح أو في فترات الركود في منتصف بعد الظهر ، وعلى الرغم من أن القهوة لذيذة ومليئة بالعديد من الفوائد الصحية، إلا أنها قد تؤثر أحيانًا على أجزاء مختلفة من أجسامنا بطريقة سلبية، من المعروف أن القهوة المحتوية على الكافيين تؤثر على مثانة بعض الناس، من الآثار الجانبية للقهوة على مثانتك أنها قد تزيد من عدد مرات التبول، وذلك لأن الكافيين يمكن أن يغير نشاط المثانة وفقا لما نشره موقع "eatthis".

وأكد التقرير المنشور في eatthis، أن المستويات العالية من الكافيين تزيد من نشاط المثانة، لذلك قد يكون من الجيد مراقبة كمية القهوة التي تشربها يوميًا، خاصةً إذا كنت تعاني بالفعل من أي نوع من عدم الراحة في المثانة أو مشاكل ذات صلة.

وفقًا لدراسة نُشرت في The Journal of Urology Annals ، فإن شرب 4.5 جرام فقط من الكافيين يمكن أن يعزز "الإلحاح المبكر" للتبول ، بالإضافة إلى زيادة معدل التبول، اختبرت الدراسة المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 40 عامًا والذين أبلغوا عن أعراض متلازمة فرط نشاط المثانة.

كما أفاد المشاركون أنهم تناولوا القهوة بشكل منتظم ، أي أكثر من ثلاثة أكواب في الأسبوع، أعطوا المجموعة في البداية ثمانية مليلتر من الماء بمفردهم ، ثم في جلسة أخرى أعطوهم ثمانية مليلتر من الماء مع الكافيين.

ووجدت دراسة أخرى نُشرت في المجلة الدولية لطب المسالك البولية ، أن هناك ارتباطًا بين شرب أكثر من 204 ملليجرام من الكافيين يوميًا وسلس البول.

تظهر نتائج البحث أن الكافيين يمكن أن يزيد في الواقع من نشاط المثانة ويؤثر على عدد مرات التبول ، ولهذا السبب يُعرف باسم مدر للبول، ومن الأمثلة الأخرى لمدرات البول الشائعة الشاي الأخضر ، والشاي الأسود.

إذا كنت ممن يعانون من مشاكل في المثانة ، أو تجد نفسك تتبول بشكل متكرر أكثر مما تعتقد أنه طبيعي ، فقد ترغب في التحدث مع طبيبك حول الأسباب المحتملة، قد يساعدك تقليل تناول الكافيين ، وخاصة القهوة المحتوية على الكافيين ، في التحكم في التبول.