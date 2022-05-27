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أخبار » الأسرة و المجتمع

هل تشعر بتنميل الرأس عند النوم؟ اعرف الأسباب

27 آيار / مايو 2022 07:34

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يعاني بعض الأشخاص من الإصابة والشعور بتنميل في الرأس أثناء النوم، وهذا الأمر يتسبب في الإصابة والتعرض للأرق بسبب كثرة الاستيقاظ ليلا، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم الأسباب الصحية المرتبطة بهذا العرض، وذلك وفقا لموقع "healthline".

-قد يكون علامة على الأمراض العصبية:

إذا استمر الشعور بتنميل في الرأس أثناء النوم فقد يكون علامة على الإصابة بمرض التصلب المتعدد، أو اعتلال الأعصاب السكري.

-علامة على إصابتك بالصداع النصفي:

في حالة الشعور بألم وصداع على جانب واحد من الرأس فهذا يدل على إصابتك بالصداع النصفي، أو الإصابة بتصلب الرقبة، وهذه الأمراض تتسبب في تعرضك لصعوبة في التركيز.

-علامة على إصابتك بالقلق والتوتر:

يعاني نسبة كبيرة من الأشخاص المصابين بالقلق والتوتر، بالشعور بتنميل أثناء النوم، وخاصة عند تعرضهم لضغوط نفسية، ولذا يجب تجنب هذا الأمر عن طريق التخلص من مشاكل الشعور بالتوتر والقلق.

وأشار التقرير، أن الأشخاص الذين  يعانون من تنميل الرأس خلال عند النوم يجب عليهم الذهاب لطبيب مخ وأعصاب عند ظهور هذه الأعراض، ومنها تنميل أعراض أخرى من الجسم مثل الذراع أو الساق، حدوث ضعف شديد في الوجه أو أجزاء أخرى من الجسم، والتعرض لصعوبة في الكلام، حدوث مشاكل في الرؤية، والتعرض لصداع مفاجئ، صعوبة في التنفس، وقد يصل الأمر لفقدان السيطرة على المثانة.

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