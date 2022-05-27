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الاحتلال يرفض التماس الأسير "عواودة" رغم تدهور صحته

27 آيار / مايو 2022 09:53

الأسير خليل عواودة
الأسير خليل عواودة

فلسطين المحتلة - الرأي

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، بأن محكمة الاحتلال الإسرائيلي رفضت مجددا التماس الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 86 يوما، رغم خطورة وضعه الصحي.

وكانت سلطات الاحتلال أعادت يوم الثلاثاء الماضي المعتقل "عواودة" مجددا إلى سجن "عيادة الرملة"، رغم وضعه الصحي الخطير جدا، وذلك بعد يوم من قرار المحكمة "العليا" الإسرائيلية بنقله الى المستشفى بشكل عاجل، نظرا لحالته الصحية الحرجة.

ويعاني "عواودة" من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

يشار الى أن المعتقليْن خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 86، والمعتقل رائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس يواصل اضرابه لليوم الـ 51، رفضا لاعتقالهما الإداري.

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