تعرف على أسباب تشنجات الساق الليلية؟

تشنجات الساق خلال الليل التي تُسمى أيضاً بتشنجات الساق الليلية هي تقلصات أو تشنجات غير إرادية مؤلمة في عضلات الساقين، وتحدث عادةً عندما تكون في الفراش. وعادةً ما تؤثر تشنجات الساق الليلية على عضلات ربلتي الساقين، لكن قد تتشنج معها أيضاً عضلات القدمين أو الفخذين. ويفيد مد وإطالة العضلات التي تعاني من التقلصات في تخفيف الألم، حسبما نشر موقع mayoclinic

في معظم الأوقات، لا يمكن تحديد سبب واضح لتشنجات الساق الليلية. بشكل عام، من المحتمل أن تكون تشنجات الساق الليلية مرتبطة بإجهاد العضلات ومشاكل الأعصاب.

ويزداد خطر الإصابة بتشنجات الساق الليلية مع تقدم العمر كما تزداد احتمالية إصابة النساء الحوامل بتشنجات الساق الليلية.

ومن المعروف أن العديد من الحالات، مثل الفشل الكلوي وتلف الأعصاب السكري، تسبب تشنجات الساق الليلية. ولكن إذا كنت مصابًا بإحدى هذه الحالات، فمن المرجح أن تكون على دراية بها ولديك أعراض أخرى غير تشنجات الساق الليلية.

وقد يكون الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة، مثل بعض مدرات البول، أكثر عرضة للإصابة بتشنجات الساق الليلية، على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كان هناك ارتباط مباشر أم لا.

وأحيانًا يحدث خلط بين متلازمة تململ الساقين وتشنجات الساق الليلية، لكنها حالة منفصلة. بشكل عام، الألم ليس سمة رئيسية لمتلازمة تململ الساق، على الرغم من أن بعض الناس يصفونها بأنها مؤلمة.

وتشمل الحالات الأخرى التي قد ترتبط أحيانًا بتشنجات الساق الليلية ما يلي:

مرض الشريان المحيطي (PAD)

المشاكل الأيضية (الاستقلاب الغذائي)

الفشل الكلوي الحاد.

داء أديسون (قصور الغدة الكظرية)

الأنيميا (فقر الدم)

مرض الكُلَى المزمن

تليف الكبد (تندُب الكبد)

فرط نشاط الغدة الدرقية (غدة درقية مفرطة النشاط) (فرط نشاط الغدة الدرقية)

قصور الدرقية (نقص نشاط الغدة الدرقية)

داء السكري من النوع الاول والثانى

الأدوية وخاصة ادوية ضغط الدم

العقاقير التي تخفض الكوليسترول (ستاتينز)

الغسيل الكلوي

مدرات البول (مسكنات الألم في حال احتباس الماء)

حبوب منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم

الجفاف

الاسهال

الوهن العضلي

تلف الأعصاب كأن يكون نتيجة تلقي علاجات السرطان

الفُصال العظمي (مرض يُسبب تَقَوِّض المفاصل)

مرض باركنسون

الحَمل