6 نصائح ضرورية إذا كنت تخططين للحمل

الحمل وإنجاب طفل يعد من أهم الغرائز التي تسعي الكثير من النساء لتحقيقها، ولكن القيام ببعض العادات الغذائية الخاطئة، والعادات اليومية غير الصحية تتسبب في تأخر تحقيق هذا الأمر.

وحول ذلك قدمت المراكز الأمريكية للسيطرة علي الأمراض والوقاية منها "cdc"، العديد من النصائح الصحية التي يجب علي النساء التي تخطط للإنجاب القيام بها قبل الحمل بشهر، وفي حالة عدم حدوثه يجب الاستمرار عليها لفترة حتي يتحقق الأمر، وهى:

-في بداية الأمر يجب على الراغبة في الحمل التعرف علي التاريخ المرضي للعائلة، أي إذا كانت عائلتها تعاني من مشاكل في الخصوبة أم لا، وعند الذهاب للطبيب تخضع للعديد من الفحوصات الطبية للاطمئنان علي صحتها.

- من أهم النصائح التي يجب القيام بها هي حساب أيام التبويض، للتعرف علي أيام الإباضة التي في العادي في اليوم الـ14 من بدء الدورة الشهرية، ولكن يفضل الذهاب للطبيب والقيام بمتابعة تبويض للتعرف علي اليوم الأكيد لخروج البويضة.

-التخلص من التوتر والقلق، لأن جميع الأبحاث تؤكد أن هذا الأمر يتسبب في تأخر الإنجاب فتخلص منه عن طريق القيام بتمارين التأمل، والاسترخاء.

-التخلص من الوزن الزائد يعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها، لأن زيادة الوزن تتسبب في الإعاقة وتأخر الإنجاب والحمل.

-ممارسة الرياضة تعد من أهم النصائح، لأنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية، والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

-الاهتمام بنوعية الطعام المتناول يعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها، لأن التغذية الجيدة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم تساعد في تعجيل الحمل.