النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2267)  السبت 28/5/2022

1975م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (369): يناشد الأطراف المعنية تنفيذ القرار رقم (338) وهذا نصه:أن مجلس الأمن وقد نظر في تقرير الأمين العام عن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (11694/ S ) وقد لاحظ الجهود المبذولة من أجل إقامة سلم دائم وعادل في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الحالة في المنطقة، وإذا يعرب عن قلق إزاء حالة التوتر السائدة في المنطقة، مناشدة الأطراف المعنية تنفيذ قرار مجلس الأمن (338) الصادر في 22/1/1973، وتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لفترة ستة أشهر أخرى.