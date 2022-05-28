النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2267) السبت 28/5/2022
أخبار فلسطينية
رياض منصور: الفلسطيني لا يقتل لأفعاله بل على هويته وإسرائيل تقرر ما إذا كنت ستعيش أو تموت
الفصائل الفلسطينية تتوعد بتعطيل خطّ “مسيرة الأعلام” وتدعو لـ “النفير” لحماية القدس
السفير حسام زملط يشارك في المراسم الرسمية لرفع علم فلسطين على مقر بلدية بيندل بإنكلترا
الحكومة الفلسطينية تتهم إسرائيل بـ«تصعيد جنوني»
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يُرحب بقرار مجلس النواب العراقي بتجريم التطبيع مع الاحتلال
الرئيس الفلسطيني يستقبل رئيسة منظمة كنائس من أجل الشرق الأوسط
فلسطين: الإدارة الدولية والأميريكة للصراع توفر الحماية لجرائم الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام
تفاعل واسع مع حلقة "قلب المعادلة" حول معركة "سيف القدس"
برهوم: ما كشفته الجزيرة يؤكد استعداد المقاومة حسم المعارك القادمة مع الاحتلال
"القسام":الغرفة المشتركة ضمت ضباط استخبارات من القسام وحزب الله الحرس الثوري الإيراني
أخبار إسرائيلية
استطلاع رأي يعيد الأمل لنتنياهو بالعودة إلى الحكم
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يتوجه لأمريكا للترتيب لزيارة بايدن
قناة عبرية: مسؤول إسرائيلي رفيع زار السعودية مؤخرًا بشكل سري
غانتس يكشف عن تلقيه عرض أمس للتحالف مع الليكود
لابيد يحتج لبلينكن على تحقيق سي إن إن حول جريمة اغتيال الزميلة أبو عاقلة
اخبار دولية
وفد أوروبي يطّلع على أوضاع الفلسطينيين في مخيم نهر البارد شمال لبنان
الصين تعرب عن قلقها إزاء الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة
أعضاء هيئة تدريسية في "هارفارد" يوقعون رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني
قصر لمستوطن بمثابة نواة لقيام أكبر الكتل الاستيطانية شمال الضفة الغربية
الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين على حدود غزة
إطفائية بلدية نابلس تسيطر على 55 حريقًا في مناطق متفرقة
قيادة القسام تكشف تفاصيل جديدة عن خفايا معركة "سيف القدس"
اشتية: الطفل غنيم تعرض لعملية إعدام من قبل الاحتلال
81 عضوًا بالكونغرس يطالبون بلينكن بالتحرك لمنع إخلاء مسافر يطا
احتجاجات في كاليفورنيا على زيارة رئيس بلدية لـ"إسرائيل"
أخبار عربية
البرلمان العربي يحذر من خطورة وتداعيات مسيرة الأعلام بالقدس
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يُطلق اسم الشهيدة شيرين أبو عاقلة على دورته المنعقدة في موريتانيا
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مسؤول العمل الحكومي في غزة يزور القاهرة لمناقشة قضايا تجارية وملف الإعمار
قراءات بعيون فلسطينية.. لماذا يصعّد الفلسطينيون رفع علمهم ويردّ الإسرائيليون بهيجان هستيري
عشرات الإصابات على أيدي الاحتلال في مسيرات مناهضة.. “حوّارة” تعود لمواجهة المستوطنين من بوابة “معركة العلم الفلسطيني”
الجزيرة” تكشف معلومات عن الحرب الأخيرة في غزة- (فيديو)
استشهاد فتى فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة- (فيديو)
الشرق الأوسط
الحكومة الفلسطينية تتهم إسرائيل بـ«تصعيد جنوني»
إسرائيل تقرر إجراء «مسيرة الأعلام» قرب باب العامود وفي الحي الإسلامي
الاهرام المصرية
28 إصابة خلال المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال في نابلس
استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم
"فتح" تدعو أوروبا لكبح إجراءات إسرائيل الهادفة للقضاء على فرصة دولة فلسطين في البقاء
النيابة العامة الفلسطينية: أحد جنود الاحتلال أطلق عيارا ناريا على شيرين أبوعاقلة في الرأس
الشروق المصرية
شهيد فلسطيني وعشرات الإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
فلسطين: الاحتلال يستولي على عمارة سكنية ويحولها لثكنة عسكرية في حوارة بنابلس
30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى ودعوات للرباط فيه للتصدي للمستوطنين
فلسطين: مستوطنون يطلقون النار صوب المزارعين في قرية شوفة بطولكرم
فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يغلق مدخل بيتا بالسواتر الترابية
فلسطين: إصابات خلال تصدي المواطنين لهجوم المستوطنين على بلدة برقة
فلسطين: وصول شحنة من الأدوية لشعبنا في لبنان مقدمة من الحكومة
الغد الأردنية
“مسيرة الأعلام”.. سيناريوهات ترجح تفجر الأوضاع
الحياة في الخراب: غزة، بعد عام من الحرب (2-2)
لندن: فريق قانوني دولي يحيل ملف اغتيال أبو عاقلة للجنائية الدولية
“مسيرة الأعلام”.. حرب معلنة عنوانها القدس
المحكمة المركزية فسخت قرار محكمة الصلح
الشرق القطرية
انطلاق المسار القانوني لمحاسبة قتلة شيرين أبو عاقلة
نائب رئيس مجلس الشورى: قطر لم تتوان يوماً عن مساندة ودعم المرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلة
خبيرة أمريكية لـ الشرق: دعم دولي لقرار الجزيرة بإحالة اغتيال أبوعاقلة للجنائية الدولية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
خطف الأطفال جنوب نابلس.. جرائم عصابات "تدفيع الثمن" تتجدد
خاص الاستيطان ينهش قلب "الرماضين".. والسلطة تغض بصرها
تقرير الاستيطان الرعوي.. أسلوب (إسرائيل) لتهويد الضفة وتهجير مزارعيها
دعوات شعبية وفصائلية لشد الرحال للأقصى وصد مسيرة المستوطنين
إصابات خلال تصدي المواطنين لهجوم المستوطنين على بلدة برقة
مستوطنون يقتحمون حوارة وبرقة في نابلس
القدس المحلية
قبر يوسف" في نابلس.. خطيئة "أوسلو" التي ما تزال تؤجج الصراع وتستنزف دماء الفلسطينيين
محدث|| الاحتلال يصيب 3 شبان ويشن حملة اعتقالات بالضفة
كتائب الأقصى في جنين تتوعد الاحتلال بضربات قاسية ومعارك شرسة
الحياة الجديدة
استشهاد طفل برصاص الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم
28 إصابة بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات بمحافظة نابلس
مستوطنون يعتدون على أطفال في البلدة القديمة من الخليل
جريدة الأيام
استشهاد فتى في الخضر وعشرات الإصابات خلال مواجهات بمناطق عدة
بينيت يتحدى التحذيرات ويصرّ على تنظيم "مسيرة الأعلام" في موعدها ومسارها...
»83 مشرعاً أميركياً يحثّون بلينكن على التحرك لمنع إخلاء مسافر يطا
تويتر" يحظر الحساب الرسمي لحركة "حماس"
مصادر فلسطينية: ما ادعته "يديعوت أحرونوت" عن خطة سرية حول القدس منشورة.
وكالة صفا
إضراب يعم بيت لحم حدادًا على الشهيد الطفل غنيم
50 عضوًا بجامعة "هارفارد" يتضامنون مع فلسطين ويدينون عنصرية الاحتلال
الاحتلال يبعد مواطنا عن القدس بشكل نهائي
حماس تنعى شهيد بيت لحم الطفل زيد غنيم
"تويتر" يحظر الحساب الرسمي لحركة حماس
مستوطنون يستهدفون مزارعي شوفة بطولكرم
وكالة الرأي الفلسطينية
إصابة 4 شبان خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم
أبو الريش ينعى المرحومة غيداء ابو شارب
الاحتلال يُقرر إقامة مسيرة الأعلام يوم الأحد دون تغيير مسارها
إصابات بمواجهات مع الاحتلال في "بيت دجن" و"بيتا" بنابلس
عكرمة صبري يحث على شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى
الصحة تعقد يوماً علميا بمناسبة فعاليات اليوم العالمي للصحة والسلامة
وزارة الاقتصاد تنظم حفل تكريم لموظفين متقاعدين
فلسطين اليوم
بمسيرة أعلام فلسطينية في القدس: دعوات لمواجهة المسيرة "الإسرائيلية"
من جنين إلى نابلس كتيبة تلو أخرى.. هل ينسحب نموذج "سرايا القدس" على مقاومة الضفة؟
القيادي شلح: نتوقع أي حماقة من العدو و المقاومة في حالة نفير عام
اعتقال شابين بعد اقتحام قرية كوبر شمال غرب رام الله
تقرير ركود و تدهور في القدرة الشرائية لأسواق قطاع غزة.. محلل اقتصادي يوضح السبب!
مصدر يكشف أسباب استقالة وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة
مصادر طبية: استشهاد طفل برصاص الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس
شبكة الجزيرة تقرر إحالة ملف جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى المدعي العام للجنائية الدولية
سما نيوز
من هو محمد السنوار الذي ظهر في برنامج "ما خفي أعظم" ؟
بالفيديو: "ما خفي أعظم" يكشف معلومات لأول مرة ولقطات حصرية عن معركة سيف القدس
صورة: كتائب القسام تكشف عن محاولة خطف جنود إسرائيليين خلال معركة "سيف القدس"
حماس والشعبية: المقاومة جاهزة للرد اذا حاول الاحتلال المساس بالأقصى
استشهاد طفل برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم
جيش الاحتلال يمنع الجنود البدو من اصطحاب أسلحتهم إلى منازلهم
بالأسماء: كشف التنسيقات المصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد
"شهداء الأقصى" تتوعد الاحتلال بضربات موجعة
إصابات بالرصاص الحي والمطاطي في مواجهات مع الاحتلال ببلدة الخضر
عرب 48
خاصّ | حكاية "قيرة وقامون"... عن شكل آخر من النكبة
إصابات بينها بالرصاص في مواجهات مع الاحتلال بالضفة
العليا الإسرائيليّة تمنع إجراء عمليّة جراحيّة للأسيرة جعابيص
نتائج التحقيق في استشهاد شيرين أبو عاقلة: استُهدِفت عمدا برصاص قنّاص بجيش الاحتلال
فصائل المقاومة بغزة تحذّر الاحتلال من السماح باقتحام الأقصى
وكالة وفا
أساقفة تنسيقيّة الأرض المقدّسة: الوجود المسيح ...
الاحتلال يعتقل شابين من بلدة كوبر
تونس: بمشاركة فلسطينية أول عرض لـ"سيكودراما م ...
مستوطنون يعتدون على أطفال في البلدة القديمة م ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 28 أيار (مايو)
- 1994م مستوطنون يقتلون عمدا سيدة عربية في قضاء طولكرم في شمال الضفة الغربية.
- 1975م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (369): يناشد الأطراف المعنية تنفيذ القرار رقم (338) وهذا نصه:أن مجلس الأمن وقد نظر في تقرير الأمين العام عن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (11694/S) وقد لاحظ الجهود المبذولة من أجل إقامة سلم دائم وعادل في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الحالة في المنطقة، وإذا يعرب عن قلق إزاء حالة التوتر السائدة في المنطقة، مناشدة الأطراف المعنية تنفيذ قرار مجلس الأمن (338) الصادر في 22/1/1973، وتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لفترة ستة أشهر أخرى.
- 1964م انعقاد أول مجلس وطني فلسطيني في القدس (استمر حتى 2حزيران/ يونيو)، واتخاذ قرار بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، بعد قرار سابق من القمة العربية في القاهرة (بين 13 و17 كانون ثاني/ يناير 1964) بتشكيل منظمة تمثل الشعب الفلسطيني.
- 1948م الجماعات اليهودية المسلحة تحتل قرية "زرعين" العربية في فلسطين.
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