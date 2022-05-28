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رفضاً لاعتقالهما الإداري

المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

28 آيار / مايو 2022 09:48

يواصل المعتقلان خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل ورائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس، الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقالهما الإداري.

ودخل المعتقل خليل عواودة يواصل الإضراب عن الطعام لليوم الـ87، فيما دخل المعتقل رائد ريان اليوم الـ52 في الإضراب

وحذرت مؤسسات الأسرى، من تدهور الوضع الصحي للمعتقلين عواودة وريان، مشيرة إلى أن الأسير ريان يشتكي من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودوخة قوية وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وأضافت أن إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة يتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

كما يواصل المعتقل ريان إضرابه عن الطعام، ويعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

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