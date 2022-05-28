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قوات الاحتلال تعتدي على مواطن وتقتحم ورشة في جنين

28 آيار / مايو 2022 10:20

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على أحد المواطنين بالضرب في بلدة اليامون غرب جنين، وداهمت ورشة حدادة في شارع جنين- حيفا.

ونشرت صفحات محلية أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على مواطن أثناء مروره بمركبته في أحد شوارع البلدة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت ورشة حدادة في شارع جنين- حيفا، وفتشتها، كما اقتحمت بلدتي السيلة الحارثية واليامون غربا، ونصبت حاجز عسكريا على مدخل كفردان.

في السياق، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري ونصب الحواجز في محيط قرى وبلدات ( رمانة، وتعنك، وعانين، والطيبة، ويعبد، وكفيرت، وطورة الطرم، ونزلة زيد، وعرابة، وعنزة، وسيلة الظهر، وجبع)، ما أدى الى عرقلة حركة تنقل المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال تواصل حملات المطاردة للعمال الذين يحاولون التوجه لأماكن عملهم داخل أراضي عام 1948، في القرى والبلدات المحاذية لجدار الفصل العنصري.

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