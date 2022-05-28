مستوطنون يدمرون محتويات مخزن زراعي في طولكرم

فلسطين المحتلة - الرأي

دمر مستوطنون، اليوم السبت، محتويات مخزن زراعي في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، بالضفة الغربية المحتلة.

وبينت مصادر محلية أن مالك المخزن تحسين حامد تفاجأ بعد وصوله لأرضه المحاذية لمستوطنة "أفني حيفتس"، بتدمير مستوطنين لمحتويات مخزن مياه، وإزالة لوح "الزينكو".

وأوضحت أن حراس المستوطنة وبحراسة جيش الاحتلال قد اقتحموا أمس الأرض، وأطلقوا النار على "حامد" وأشقائه أثناء عملهم فيها، وأجبروهم على مغادرتها.

يذكر أن هذه الاعتداءات ليست بالجديدة على المستوطنين، الذين يقتحمون الأراضي الزراعية التابعة للقرية، ويطلقون أغنامهم، ويمنعون المزارعين من رعي المواشي، ويجبرونهم على مغادرتها، تحت تهديد السلاح.