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تشييع جثمان الشهيد زيد غنيم جنوب بيت لحم

28 آيار / مايو 2022 02:08

بيت لحم – الرأي:

شيعت جماهير غفيرة من محافظة بيت لحم، اليوم السبت، جثمان الشهيد زيد محمد غنيم (15 عاما)، الذي ارتقى مساء أمس الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وانطلق موكب التشيع من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي وصولا الى مسقط رأس الشهيد في منطقة البالوع ببلدة الخضر، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة من قبل عائلته وأقاربه، قبل أن ينقل إلى الجامع الكبير، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

وندد المشاركون في المسيرة بجريمة الاحتلال بحق الفتى غنيم، مطالبين بمحاسبة الاحتلال والرد على جرائمة.

وقد عم الإضراب الشامل محافظة بيت لحم، منذ صباح اليوم، حدادا على روح الشهيد غنيم، التزاما بدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي والقوى الوطنية في المحافظة.

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