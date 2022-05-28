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مسيرة استفزازية للمستوطنين في طريق الواد وباب الأسباط بالقدس

28 آيار / مايو 2022 02:14

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي:

نظم مستوطنون، اليوم السبت، مسيرة استفزازية في طريق باب الواد بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، وجددوا اقتحامهم لمنطقة باب الأسباط بالمدينة.

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين نظموا مسيرة استفزازية في طريق باب الواد وأدوا صلوات تلمودية، وأطلقوا هتافات عنصرية، في محاولة لاستفزاز المقدسيين بحماية عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن مستوطنين جددوا اقتحامهم لمنطقة باب الأسباط في السور الشرقي للبلدة القديمة للمرة الثانية، وأدوا رقصات وأغاني استفزازية، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وتأتي هذه الاستفزازات عشية "مسيرة الأعلام" الاستفزازية، التي يعتزم المستوطنون تنظيمها غدا في مدينة القدس، في ذكرى احتلالها.

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