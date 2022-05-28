وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يرفع درجات حالة التأهب عشية مسيرة الاعلام وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعثر على قذيفة صاروخية على شواطئ يافا المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية دعوات شبابية للتجمهر ورفع علم فلسطين في باب العامود غداً وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو للنفير العام وشد الرحال للأقصى غداً وكالة الرأي الفلسطينية مسيرة استفزازية للمستوطنين في طريق الواد وباب الأسباط بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية تشييع جثمان الشهيد زيد غنيم جنوب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تواصل اعمال تطوير الكراج المركزي للسيارات وكالة الرأي الفلسطينية كشف جديد.. آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الأحد وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يدمرون محتويات مخزن زراعي في طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية المدهون يجتمع برؤساء أقلام محاكم البداية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

بدران يدعو جماهير شعبنا للنفير ومواجهة الاحتلال في كل مكان

28 آيار / مايو 2022 06:30

وكالات-الرأي:

دعا عضو المكتب السياسي لحركة " حماس " حسام بدران جماهير شعبنا في مختلف المدن والقرى للحشد ومواجهة قوات الاحتلال والمستوطنين، ورفع العلم الفلسطيني غدا الأحد.

وشدد بدران على أهمية المشاركة الشعبية الحاشدة في المظاهرات التي دعت لها القوى الوطنية والإسلامية والحراكات الشعبية غدا الأحد لمواجهة العدوان الصهيوني في القدس، وما يسمى مسيرة الأعلام الإسرائيلية، منوها بأن المقاومة بكل أشكالها كفيلة بوضع حد للعربدة الصهيونية.

وقال "إن قوى شعبنا متوحدة خلف قضية القدس، وفي خندق مواجهات العدوان الصهيوني الذي يتوعد باقتحام المسجد الأقصى وإقامة مسيرة استفزازية في طرق القدس المحتلة، وعند باب العامود".

وأشار بدران إلى أهمية الدعم والإسناد الشعبي والرسمي العربي والإسلامية لمقاومة شعبنا في الداخل، داعيا جماهير الأمة للتعبير عن رفضها للظلم والطغيان الصهيوني ضد شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنظم محاضرة حول "الاستعداد للاختبارات النهائية عن بُعد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟