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بدء الامتحانات النهائية بشقها الالكتروني في كلية مجتمع الاقصى

12 حزيران / يونيو 2022 11:12

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غزة-الرأي

 بدأت الامتحانات النهائية في كلية مجتمع الاقصى للدراسات المتوسطة بشقها الالكتروني ، وذلك وسط جاهزية كاملة من قبل الكلية وبإشراف مباشر من قبل عميدها د.عبد الناصر ريان واللجان الامتحانية المختصة.

بدوره، اوضح د.عبد الناصر عميد الكلية إن عمادة الكلية وأقسامها العلمية كانت على أتم الجاهزية في إدارة العملية الإمتحانية الالكترونية وتجهيز المختبرات على اكمل وجه والاستعداد لمواجهة لأي طارئ قد يطرأ خلال أداء الطلبة لإمتحانهم.

وأضاف د. ريان انه خلال الإمتحان ، لم يكن هناك مشكلة أو شكوى من الطلبة، وهذا يدل على الانضباط والاستعداد التام لهذه الامتحانات حرصاً على مستقبل طلبتنا الأعزاء.

يُذكر ان الامتحانات الالكترونية ستستمر طوال الاسبوع الجاري على أن تبدأ الامتحانات بشقها النظري في الأسبوع المقبل

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بدء الامتحانات النهائية بشقها الالكتروني في كلية مجتمع الاقصى

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