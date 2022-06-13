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TikTok يحصل على ميزة مهمة للذين يقضون ساعات طويلة على الإنترنت

13 حزيران / يونيو 2022 09:02

TikTok يحصل على ميزة مهمة للذين يقضون ساعات طويلة على الإنترنت
TikTok يحصل على ميزة مهمة للذين يقضون ساعات طويلة على الإنترنت

أعلن القائمون على TikTok أن التطبيق سيحصل قريبا على ميزة ستساعد العديد من المستخدمين على التقليل من الوقت الذي يمضونه يوميا في تصفح منصاته.

وأشار القائمون على التطبيق إلى أن الميزة الجديد التي ستتوفر في الأسابيع القليلة المقبلة ستساعد المستخدمين على التحكم بالوقت الذي يقضونه يوميا على التطبيق، وستظهر لهم إشعارات وتحذيرات في حال قضوا وقتا طويلا في استعمال منصة TikTok الرقمية.

ويرى الخبراء في TikTok أن الميزة الجديدة "ستكوّن وعيا أفضل عن العادات الرقمية الإيجابية"، وستساعد المستخدمين على أخذ قسط من الراحة أثناء تمرير موجز التطبيق لفترة طويلة.


وجاء في مدونة أطلقها الموقع الرسمي لـ TikTok على الإنترنت " في TikTok ، نعتقد أن تجاربنا الرقمية يجب أن تجلب لنا الفرح والترفيه والتواصل والإثراء. إن وجود علاقة إيجابية مع الأجهزة والتطبيقات الرقمية لا يقتصر فقط على قياس وقت الشاشة ، بل يتعلق أيضًا بالشعور بالتحكم في كيفية استخدامنا للتكنولوجيا والتأكد من أن الوقت الذي نقضيه على الإنترنت يساهم بشكل إيجابي في إحساسنا بالرفاهية. لهذا السبب نعلن اليوم عن عدد من الخطوات للمساعدة في دعم الرفاهية الرقمية لمجتمعنا أثناء إنشائهم واكتشافهم على منصتنا".

وتجدر الإشارة إلى أن "إنستغرام" كانت قد أطلقت سابقا ميزة مماثلة تدعى "خذ استراحة" وكان هدفها حماية المستخدمين من الإفراط في استعمال الإنترنت ومساعدتهم على معرفة الوقت الذي يمضونه يوميا على تطبيقاتها.

المصدر: 4pda

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