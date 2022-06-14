وفد من مستشفى الوفاء يزور وكيل وزارة الأوقاف بغزة

غزة- الرأي:

زار وفدٌ رفيع من مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي، عطوفة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، د. عبد الهادئ الأغا.

وضم وفد الوفاء رئيس مجلس الإدارة، د. جمال خصوان، وعدد من أعضاء المجلس وإدارة جمعية الوفاء الخيرية.

وكان في استقبال الوفد وكيل الوزارة د. عبد الهادئ الأغا، ولفيف من موظفي وزارة الأوقاف.

ورحب د. عبد الهادئ، بوفد مستشفى الوفاء، مشيرًا لأهمية التعاون في خدمة المرضى من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأطلع د. خصوان، وكيل الوزارة في الصورة النهائية لحفل افتتاح المستشفى المزمع تنظيمه الأسبوع المقبل، وذلك بعد تأجيل الحفل لأسباب إجرائية طارئة.

ووجه د. خصوان دعوة رسمية لعطوفة وكيل الوزارة لحضور حفل الافتتاح المزمع عقده في بحر الأسبوع المقبل.

وتناقش الطرفان حول كيفية خدمة المرضى الفقراء والسبل التي يتبعها مستشفى الوفاء لذلك من أجل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني.