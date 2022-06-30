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برنامج تجسس إيطالي يخترق هواتف آبل وأندرويد

30 حزيران / يونيو 2022 08:05

برنامج تجسس إيطالي يخترق هواتف آبل وأندرويد
برنامج تجسس إيطالي يخترق هواتف آبل وأندرويد

تمكنت شركة إيطالية من تطوير برنامج للتجسس على الهواتف، بإمكانه اختراق منظومة هواتف آبل وأندرويد.

وقالت شركة غوغل التابعة لألفابيت الخميس؛ إن أدوات اختراق تابعة لشركة إيطالية، استخدمت للتجسس على هواتف شركة آبل وتلك التي تعمل بنظام أندرويد، في إيطاليا وكازاخستان.

وجاء في تقرير للشركة، أن معملا متخصصا في خدمات الاتصالات بميلانو، يزعم على موقعه الإلكتروني أن أجهزة إنفاذ القانون الأوروبية من بين عملائه، طور أدوات للتجسس على الرسائل والاتصالات الخاصة بالأجهزة المستهدفة.

ويأتي هذا التقرير في وقت تبحث فيه هيئات تنظيم الاتصالات الأوروبية والأمريكية إمكانية فرض قواعد جديدة على بيع واستيراد برامج التجسس.

ولم ترد شركة آبل أو حكومتا إيطاليا وكازاخستان على طلب للتعليق لرويترز.

وقال المعمل؛ إن منتجاته وخدماته تتفق مع المعايير الأوروبية، وتساعد أجهزة تنفيذ القانون على التحقيق في الجرائم، فيما قالت غوغل إنها اتخذت خطوات لحماية مستخدمي نظام التشغيل أندرويد وحذرتهم من برنامج التجسس.

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