كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النهائية للفصل الدراسي الثاني

غزة- الرأي

اختتمت كلية مجتمع الأقصى بغزة اليوم الخميس، الامتحانات النهائية الوجاهية لطلبتها للفصل الدراسي الثاني عام 2021_2022 والتي استمرت لمدة لأسبوعين

وتمت الامتحانات بنجاح كبير ونزاهة وفقاً للمواعيد المحددة والتزام من قبل الطلبة بنسبة كبيرة وقلة التغيب

وحرصت الكلية خلال الامتحانات على سير الامتحانات على أكمل وجه وإنهاء الفصل في موعده المحدد دون تأخير.

وأدت اللجان الامتحانية المهام الموكلة لها وتابعت عملها الدؤوب لسير الامتحانات دون اشكاليات وتسهيل الصعاب على الطلبة

وأشادت اللجان الامتحانية بالتزام الملاحظين بالتعليمات وضبط القاعات الامتحانية والتعامل معها ومع الطلبة وفق الاجراءات المهنية.