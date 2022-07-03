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هل تحذف آبل وجوجل تطبيق TikTok من متاجر التطبيقات؟

03 تموز / يوليو 2022 08:31

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قال رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية الأميركية إنه طلب من Apple و Googleإزالة TikTok من متاجر التطبيقات الخاصة بهم بسبب مخاوف تتعلق بأمان البيانات المتعلقة بالصين حسبما نقل موقع RT.

تطبيق الفيديو القصير الشهير مملوك لشركة ByteDance الصينية، والتى واجهت تدقيقًا أميركيًا فى عهد الرئيس دونالد ترامب.

شارك بريندان كار، أحد مفوضى لجنة الاتصالات الفدرالية، عبر Twitter رسالة إلى تيم كوك الرئيس التنفيذى لشركة Apple والرئيس التنفيذى لشركة Alphabet ساندر بيتشاي، حيث أشارت الرسالة إلى تقارير وتطورات أخرى جعلت TikTok غير متوافق مع سياسات متجر التطبيقات للشركتين.

حيث قال كار فى رسالته "تطبيق TikTok ليس كما يبدو على السطح، إنه ليس مجرد تطبيق لمشاركة مقاطع فيديو مضحكة، يعمل TikTok فى جوهره كأداة مراقبة متطورة لتجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية والحساسة."

ولم تستجب Alphabet وApple وTikTok على الفور لطلبات CNBC للتعليق.

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