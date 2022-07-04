ساعة أبل قادرة على معرفة ما إذا كنت تعانى من الحمى

قد تتمكن ساعة شركة آبل الذكية القادمة المفترض أن تسمى Apple Watch Series 8 من إخبار مرتديها ما إذا كانت تعتقد أن لديهم حمى بسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم عن المعتاد بفضل مستشعر مدمج جديد، وفقًا لتقرير من مارك جورمان من وكالة بلومبرج.



ووفقًا لما ذكره موقع "البوابة العربية لأخبار التقنية"، يقول جورمان في أحدث إصدار من رسالته الإخبارية Power On، إن الساعة الذكية قد تحتوي على مستشعر درجة حرارة الجسم الجديد، بالنظر إلى أن المستشعر قد اجتاز اختبار آبل الداخلي.



ومع ذلك، يشير جورمان إلى أنه يعتقد أن المستشعر مناسب لكل من النموذج القياسي Apple Watch Series 8 والنموذج المتين الجديد المصمم للرياضيين. ولكن من غير المحتمل من ناحية أخرى أن تتلقى Apple Watch SE 2 هذه الوظيفة.



وعلى عكس مقاييس الحرارة التقليدية المخصصة مثل ميزان حرارة الجبهة أو الرسغ، فإن الساعة لن تمنح المستخدمين قراءة مباشرة لدرجة حرارة أجسامهم الحالية.



ولكن تلجأ الساعة بدلاً من ذلك إلى تنبه المستخدمين مباشرةً إذا اعتقدت أنهم مصابون بالحمى. ويمكن أن توصي بعد ذلك بالتحدث مع طبيبك أو استخدام مقياس حرارة مخصص.



ويمكنك توقع بعض ميزات تتبع الصحة الجديدة في Apple Watch Series 8 لهذا العام. وأشارت التقارير الصادرة في شهر أبريل إلى أن آبل كانت تهدف إلى إضافة ميزة الكشف عن درجة حرارة الجسم إلى Apple Watch Series 8، على افتراض أن الميزة قادرة على اجتياز الاختبار الداخلي.

ساعة آبل تتميز بمستشعر درجة حرارة الجسم

من المتوقع الآن أن تصل ميزة الكشف عن درجة حرارة الجسم لكل من الإصدار القياسي والإصدار المتين الذي يستهدف الرياضيين من Apple Watch Series 8.



وقال جورمان في شهر يناير إن الأحاديث الداخلية حول جهاز استشعار درجة حرارة الجسم لساعة ـ‌Apple Watch Series 8 قد تباطأت.



ومنذ ذلك الحين، ازداد الحماس لهذه الميزة على ما يبدو داخل آبل، مما ساعد في دفع عملية التطوير إلى الأمام.



وأضافت الشركة بشكل متكرر مستشعرات وإمكانيات صحية جديدة إلى ساعتها الذكية. وكانت الإضافة الأخيرة هي مستشعر تشبع الأكسجين في الدم في Apple Watch Series 6.



ويعد وجود مستشعر جديد في Apple Watch Series 8 أمرًا مفيدًا. ولكن معظم المستشعرات بحاجة إلى موافقة إدارة الأغذية والعقاقير.



وقد تتشابه طريقة توفير ميزة مستشعر درجة حرارة الجسم مع طريقة توفير ميزة مستشعر تشبع الأكسجين في الدم.



ويمنحك مستشعر تشبع الأكسجين في الدم فكرة عما يحدث بجسمك، وليس بالضرورة تزويدك بمعلومات طبية. ونتيجة لذلك لا تستطيع آبل الإعلان عن أن ساعتها يمكنها قياس تشبع الأكسجين في دمك. ويبدو هذا وكأنه نفس النهج الذي قد تفعله مع مستشعر درجة حرارة الجسم.



ومن المتوقع أن تحافظ Apple Watch Series 8 على نفس تصميم Apple Watch Series 7. كما قد تحافظ على نفس المعالج مثل Apple Watch Series 6 و7 Apple Watch Series. ويجعلها ذلك أول ساعة من آبل لديها نفس المعالج للعام الثالث على التوالي. كما أشار جورمان إلى أن Apple Watch Series 8 قد تتضمن شاشات محدثة في النماذج الراقية.