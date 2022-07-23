رابطة علماء فلسطين تستنكر اطلاق النار على الدكتور الشاعر

غزة-الرأي

استنكرت رابطة علماء فلسطين الجريمة النكراء والحدث المؤسف والمقلق، والخارج عن قيم وعادات وتقاليد مجتمعنا الفلسطيني، بإطلاق النار بشكل مباشر من قبل مسلحين على د. ناصر الدين الشاعر ، مؤكده على مدى الانحطاط الأخلاقي لهذه الفئة المنفلتة في سلوكها المنعدمة الانتماء، عديمة الثقافة والفكر.



وطالبت الرابطه سلطة رام الله القيام بالدور المنوط بها وإرساء دعائم الأمن باعتقال هذه العصابة الخارجة على القانون والقيم الإنسانية ومحاسبتهم ومعاقبتهم ليكونوا عبرة لكل عابث في المجتمع الفلسطيني المرابط.



ودعت أهلنا وشعبنا الكرام في الضفة الغربية توحيد الجهود لمواجهة هذه الفئة العابثة بأمن مجتمعنا والضالة عن وحدة صفنا الفلسطيني والتي تسعى لنشر بذور الفتنة، مؤكده أن المستفيد الأول للفلتان الأمني في الضفة الغربية ومحاولة اغتيال القامات الوطنية هو العدو الاسرائيلي ، الذي يسعى بشكل متواصل لتمزيق النسيج الوطني الفلسطيني،قص وتشتيت شعبنا وإضعافه..