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كتلة الصحفي تطلق "مسابقة وفاء الأحرار" للأعمال الصحفية

27 تموز / يوليو 2022 12:44

كتلة الصحفي تطلق
كتلة الصحفي تطلق

غزة- الرأي

أعلنت كتلة الصحفي الفلسطيني عن إطلاق "مسابقة وفاء الأحرار" للأعمال الصحفية، إيماناً منها بضرورة تكثيف حضور قضية الأسرى في وسائل الإعلام المحلية والدولية

ودعت الكتلة جموع الصحفيين للمشاركة بإبداعاتهم في مجالات "الفيلم القصير، والتقرير التلفزيوني، 
والمقال الصحفي، والقصة الصحفية، والتقرير الإذاعي".
حيث يشترط أن تلتزم الأعمال بتناول جوانب متعلقة بعملية تبادل الأسرى او ما ترتب عليها.

ويبدأ استقبال المشاركات في 15 أغسطس وحتى 30 سبتمبر، حيث ستنعقد لجنة التحكيم من الخبراء والمتخصصين، على أن تعلن النتائج في حفل تكريم الفائزين في ذكرى عملية وفاء الأحرار  يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
ومن المقرر أن يتم اختيار عمل واحد للفوز بالجائزة في كل مجال من المجالات الخمسة.

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كتلة الصحفي تطلق "مسابقة وفاء الأحرار" للأعمال الصحفية

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