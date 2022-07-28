الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة

الضفة الغربية- الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين، من محافظة رام الله والبيرة.

وأوضحت المصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: سامح رشد دار عامر، وشقيقه محمد، من قرية قراوة بني زيد، والأسير المحرر محمد وجدي صافي، من مخيم الجلزون، شمال مدينة رام الله، بعد أن داهمت منزالهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد شمال شرق رام الله، واعتقلت الأسير المحرر محمد سهيل عثمان، وإحسان محمود حامد، وسط اندلاع مواجهات، وإطلاق كثيف للرصاص الحي، وقنابل الغاز، والصوت صوب الشبان.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، شابين من بلدتي يعبد واليامون، وكثفت من تواجدها العسكري جنوب جنين وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت مصاد أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أسعد عصام عمرو من يعبد، وعلاء عوني قبالة من اليامون، بعد اقتحام البلدتين ومداهمة منزليهما، كما اقتحمت بلدة برقين.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية متنقلة على شارع جنين- نابلس، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على دوار بلدة عرابة جنوب جنين.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، شابين من بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر باسم محمد حمود من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ومحمود ناصر بداونة (20 عاما) من بلدة الدوحة غرباً، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وأشارت إلى أنه خلال اقتحام الدوحة اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت.

وفي قرية حوسان غرب بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال منزلي أمجد إسماعيل زعول، وعلي عرفات زعول، وفتشتهما.