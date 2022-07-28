وكالة الرأي الفلسطينية هدم البيوت المقدسية سياسية مراغمة بين الحق وزيف المالك وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يستولون على منزلٍ في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الحركة الأسيرة تبدي حراكاً لإنقاذ حياة الأسيرين المضربين ريان وعواودة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة غزة تنفذ جولات ميدانية لعدد من المشاتل الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الداخلية بالتشريعي تطلع على دور المباحث العامة في حفظ أمن وكالة الرأي الفلسطينية "كلية الرباط" تُنظم حملة تبرع بالدم لكادرها وطلابها وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تؤكد حرصها على حماية المنتج الوطني وزيادة الإنتاج وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولة على محطات الوقود والغاز بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على الموازين في الأسواق الشعبية وكالة الرأي الفلسطينية لجنة المشاريع بالخارجية تستعد لإطلاق برنامج تدريبي متخصص
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يهدم منازل في اللد والنقب المحتل

28 تموز / يوليو 2022 10:07

الداخل المحتل- الرأي

هدمت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلًا في مدينة اللد في الداخل الفلسطيني ومنزلين في قرية أبو تلول في النقب المحتل.

واقتحمت آليات الهدم معززة بقوات كبيرة من شرطة الاحتلال والخاصة، حي شنير في اللد وحاصرت منزل المواطن يوسف زبارقة، ومنعت الأهالي من الاقتراب للمنطقة، قبل أن تهدم المنزل بالكامل.

وذكرت مصادر محلية أن المنزل مكون من طابقين، وكانت قوات الاحتلال قد أشعرت بهدمه، وحصل أصحابه على تحميد للأمر، إلا أن الجرافات أقدمت اليوم على عملية الهدم دون سبق إنذار.

ويأوي المنزل الذي تم هدمه 11 نفرًا، وأقيم منذ سنوات عدة، وكانت العائلة قد عملت على ترميمه قبل أشهر.

ويُلاحظ في الفترة الأخيرة أن كافة عمليات الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال في الداخل الفلسطيني، تكون دون سابق إنذار أو تحذير لأصحاب المنزل أو المنشأة.

هذا واقتحمت جرافات الهدم وقوات شرطة الاحتلال قرية أبو تلول اليوم وهدمت منزلين على الأقل، يعودان لعائلة الفيومي، بذريعة البناء غير المرخص.

وكانت عائلة الفيومي قد بدأت بتفكيك المنزل مؤخرًا، وهو مقام من الصفيح والخشب، تحسبًا لهدم الاحتلال له وتكبدهم خسائر فادحة في إعادة شراء الصفيح والخشب والحجارة، مع العلم أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها هدمه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تطلق "مسابقة وفاء الأحرار" للأعمال الصحفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟