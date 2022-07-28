لجنة الداخلية بالتشريعي تطلع على دور المباحث العامة في حفظ أمن

غزة- الرأي

زارت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي، إدارة المباحث العامة في وزارة الداخلية والأمن الوطني.



وضم وفد اللجنة رئيسها النائب د. مروان أبو راس، وأعضاؤها النائب د. سالم سلامة، والنائب د. يونس أبو دقة، والنائب د. عبد الرحمن الجمل، فيما كان في استقبالهم مدير المباحث العامة العميد نهاد الجعبري، وعدد من مدراء الدوائر في المباحث العامة.

وبين النائب أبو راس أن هدف هذه الزيارة الاطلاع على طبيعة عمل وانجازات المباحث العامة، ودورها في حفظ الأمن والأمان للمجتمع.

من جانبه، استعرض العميد الجعبري أداء وجهود عمل الإدارة العامة للمباحث ودوائرها المختلفة، خلال الفترة الماضية وجهودهم في معالجة كل قضايا الجريمة رغم الصعوبات ونقص الإمكانيات التي يواجهونها، موضحاً طبيعة عمل ومشاريع الإدارة المختلفة ودورها في تطوير العمل المستقبلي.

وبين الاحتياجات المادية واللوجستية وقلة الإمكانيات والكادر البشري التي تعاني منها الإدارة العامة للمباحث.

وثمن النواب إنجازات المباحث العامة، معبرين عن تقديرهم لجهود الجهاز وعطائه المستمر في حفظ الأمن ملاحقة الجريمة، ومتابعة المرافق الحيوية التي تهم المواطنين.

وأكدوا أنهم سيتابعون كل احتياجات ومتطلبات المباحث العامة، مشددين على أهمية حفظ سلامة المواطنين ومنع المظاهر السلبية من بعض المواطنين في الاحتفالات وخاصة مع قرب الإعلان عن نتائج الثانوية العامة.