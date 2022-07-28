بلدية الاحتلال تجدد محاولات تهويد مسجد في اللد

فلسطين المحتلة - الرأي

أقدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة اللد بالداخل الفلسطيني المحتل، على تنفيذ مخطط للسيطرة على المبنى الوحيد الملاصق لمسجد "دهمش" التاريخي.

وذكرت مصادر محلية أن محاولات السيطرة الإسرائيلي على المبنى جاءت بعد لعبة تمت بالخفاء سابقًا، لبيعه لشركة تجارية تابعة لها، من أجل تهويده.

وعادت البلدية والشركة التابعة لها بمحاولات تهويد المسجد، حيث تفاجأ أهل البلدة القديمة أمس الأربعاء، ببدء تحويل المحل المباع إلى مكتب لشركة الاحتلال.

يأتي ذلك بالرغم من وجود اتفاق بتجميد أي خطوة، بعد مواجهة الأهالي لهذه الصفقة التهويدية، حيث سبق أن حاول أهل البلدة القديمة في اللد شراء المبنى لتوسعة المسجد، خاصة وأنه الوحيد الذي يوجد تجاهه مجالًا للتوسعة.