"الحية": تحالفتنا لخدمة القضية ولن نسمح بتجويع شعبنا

غزة – الرأي:

أكد نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، أن تحالفات الحركة تهدف لخدمة القضية الفلسطينية والمقاومة، مشدداً على أنها لن تسمح بتجويع شعبنا ومحذراً من الانفجار.

ولفت الحية خلال لقاء نظمته دائرة العلاقات الوطنية في حماس بغزة الخميس، إلى أن الحركة تعمل على مسارات واضحة تسعى لإبقاء القضية الفلسطينية حية وفي نفوس الساسة والأحزاب في العالم.

وأكد أن الوحدة الوطنية واجبة وضرورية ولا يمكن لأي حد أن يبقى متفرقا أن يكسر عدوا أو يحرر أرضاً، مبينا أن فلسطين أكبر من الجميع وهي مستقبل الأجيال للعيش بكرامة في وطن حر كريم.

ورحب بكل جهد ومبادرة من شأنها إلى أن تنقلنا من حال الفراق السياسي ألى وحدة حقيقية في مواجهة الاحتلال، مشيراً إلى أن مشروع التسوية وحل الدولتين فشل، ولا حل إلا بالوحدة الوطنية.

وأوضح "الحية" أن العالم لا يكف عن مطالبة الضعيف والضحية بمزيد من الدم، مؤكداً أن الوحدة هي محور ارتكاز عملنا وبذلنا جهدا في المبادرة الجزائرية وقدمنا رؤية واضحة.

وكشف أنه يراد من التطبيع أن يمر بسلاسة وأن يُمرر الاحتلال ليكون محور العمل والسياسة في المنطقة ضد كل من يؤمن أن الاحتلال هو عدو للمنطقة.

وذكر أنه خلال لقاءات حماس الخارجية يتم إبراز جرائم الاحتلال في القدس والأقصى والاستيطان وبناء مدن حول القدس لعزلها عن الضفة الغربية وسياسة الاستيطان حول مديتنا المقدسة وعزل الأغوار عن الضفة وحصار غزة.

وأشار عضو المكتب السياسي لحماس إلى أن حصار غزة يراد منه كسر إرادة شعبنا بسبب مقاومتنا التي صنعت معادلات ضد الاحتلال وشعبنا هو جزء من الانتصار فيها.

ونوه إلى أن دولة قطر لديها رؤية لإعادة الإعمار وتقديم المنحة لشعبنا ونسعى لتخفيف الحصار على كل الأصعدة، مثمناً دعم الجمهورية الإيرانية للمقاومة، قائلاً: "نبحث كيف يكون لإيران دور في كسر الحصار".