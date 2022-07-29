الاحتلال يجدد قرار وضع اليد على 16 دونماً غرب نابلس

فلسطين المحتلة - الرأي

جددت سلطات الاحتلال، الخميس، قرارا يقضي بوضع اليد على نحو 16,5 دونما من أراضي دير شرف والناقورة غرب نابلس، بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية: "إن سلطات الاحتلال سلمت قرارا يقضي بتجديد سريان وضع اليد على 16,583 دونما من أراضي بلدتي الناقورة ودير شرف، وذلك حتى العام 2027، وذلك لأغراض عسكرية".

وأضافت "إن المساحة الفعلية على أرض الواقع أكبر من المذكورة في القرار، مشددا على أن أصحاب الأراضي يملكون أوراقا تثبت ملكيتهم لها".

وأشارت إلى أن الأراضي تقع في أحواض 12 من أراضي الناقورة، وحوض رقم 10 من أراضي دير شرف، والمحاذية لمستوطنة "شافي شمرون" المقامة عنوة على أراضي المواطنين.