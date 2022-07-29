الآلاف يلبون "فجر الشهداء" في نابلس

أدى الآلاف من المواطنين، فجر اليوم الجمعة، صلاة الفجر في مسجد النصر بمدينة نابلس لإحياء فعالية "فجر الشهداء" التي تم إطلاقها من قبل عوائل وأصدقاء الشهيدين محمد العزيزي، وعبدالرحمن صبح.

وتوافد الآلاف من المواطنين إلى المسجد، مرددين التكبيرات والهتافات التي تمجد الشهداء وتؤكد السير على طريقهم والوفاء لهم.

وفي أعقاب أداء الصلاة، جاب المواطنون شوارع البلدة القديمة قبل أن يتوجهوا إلى المقبرة الغربية لزيارة قبري الشهيدين العزيز وصبح.

وكان الشابان العزيزي وصبح استشهدا يوم الأحد الماضي خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس.

وفي سياق متصل شهد المسجد الاقصى فجر اليوم مشاركة واسعة في فجر وجمعة “القدس عربية إسلامية” نصرة للمسجد الأقصى والقدس، وتصديا لمخططات واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.