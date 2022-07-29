الالاف يلبون نداء فجر "القدس عربية إسلامية" بالمسجد الأقصى

شهدت باحات المسجد الأقصى المبارك فجر اليوم مشاركة واسعة في فجر وجمعة “القدس عربية إسلامية” نصرة للمسجد الأقصى والقدس، وتصديا لمخططات الاحتلال والمستوطنين ومحاولاتهم الحثيثة في تهويد المقدسات الإسلامية.

ومنذ ساعات الفجر الأولى توجهت عدد من الحافلات من بلدات متفرقة بالداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، للمشاركة في فجر القدس عربية إسلامية.

وشهدت باحات المسجد الأقصى ومصلياته أداء صلاة الفجر ثم فعاليات وجلسات للذكر وقراءة القرآن ودروس دينية ومواعظ متفرقة أكد فيها متحدثون على ضرورة إحياء الصلوات في المسجد الأقصى والرباط فيه.

كما شهدت باحات الأقصى صباح اليوم إفطارات جماعية لرواد الفجر والمرابطين في المسجد.