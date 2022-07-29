حماس تدعو لمواجهة مشروع "أسرلة التعليم" بالقدس

دعت حركة حماس، مساء اليوم الجمعة، إلى مواجهة مشروع ما أسمته "أسرلة التعليم" في مدينة القدس المحتلة.

واستنكر الناطق باسم حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، سياسات الاحتلال ضدّ النظام التعليمي الفلسطيني في القدس.

واتهم حمادة في تصريح صحفي، الاحتلال بمحاولة شطب المناهج الفلسطينية، وتشويه الهُوية الفلسطينية وطمس معالمها لدى الجيل الناشئ، والحدّ من إمكانية تطوير البيئة المدرسية والتعليمية داخل مدارسها.

وأضاف أنَّ محاولات "أسرلة المنهاج التعليمية والعبث بمؤسساتنا التعليمية الوطنية، لن تُفلح، وستتحطم على صخرة ثبات ووعي أبناء شعبنا".

وأشاد حمادة "بمؤسساتنا التعليمية ودورها الوطني الرّائد، معربا عن دعمنا الكامل لها".

كما دعا حمادة إلى "حشد الموارد والطاقات، رسمياً وشعبياً، لتعزيز منظومة التعليم الوطني في مدينة القدس، لتمكين شعبنا من حقوقه كافة، وفي مقدّمتها حقّه في التعليم".

وأعلنت سلطات الاحتلال، أمس الخميس، سحب التراخيص الدائمة لعدد من المدارس الفلسطينية في مدنية القدس المحتلة، بزعم "التحريض".

وقررت وزيرة التربية والتعليم الإسرائيلية، يفعات شاشا بيتون، "إلغاء رخص التشغيل الدائمة لعدد من المدارس في القدس، بسبب "التحريض الخطير" الموجود في الكتب المدرسية التي تستخدمها".

وخلال خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى اليوم، حذر خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري من أغفال وإهمال مناهج التعليم في القدس والسماح للاحتلال بالمساس بها.

وقال الشيخ عكرمة إن من حق الشعب الفلسطيني تطبيق المناهج التي تنبثق عن معتقداته وعاداته وتراثه الوطني.

ووجه رسالة لأولياء الأمور في القدس لليقظة من المنهاج الذين يتعلمه أبناؤهم، مستنكراً ما قامت به حكومة الاحتلال من إلغاء تصاريح 6 مدارس في القدس بحجة أنها تطبق وتدرس المنهاج الفلسطيني.