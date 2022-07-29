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"أوقاف القدس" تصلح عطل أنابيب المياه الملاصقة لقبة الصخرة

29 تموز / يوليو 2022 06:10

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شرعت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، في إصلاح عطل أنابيب المياه الملاصقة لقبة الصخرة المشرفة في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت "أوقاف القدس" في تصريح صحفي، إن باشرت العمل "دون تدخل من شركة جيحون التابعة لبلدية الاحتلال التي حاولت التدخل في البدايه لاصلاحها".

وحدث عند ساعات ظهر اليوم الجمعة تسرب مياه في باحات المسجد الأقصى بسبب عطل في أنابيب المياه الموصلة لساعة باب المجلس.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، في تصريحٍ سابق:" إن دائرة الأوقاف أغلقت منطقة التسريب القريبة من مسجد قبة الصخرة لحماية المصلين ولعمل الصيانة اللازمة.

ونبه "الكسواني" إلى أن إدارة المسجد لاحظت خلال الفترة الأخيرة استهلاك كميات كبيرة من المياه، وبعد المتابعة من قبل المختصين، تبين وجود عطل في شبكة المياه القديمة والتي تعود لعقود.

وشدد على ضرورة وجود صيانة لجميع شبكات المياه في المسجد الأقصى والتي أنشأت قبل 50 عاما.

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