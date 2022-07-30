استشهاد مسن متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال جنوب نابلس

نابلس – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله عن استشهاد المسن حسين قواريق (60 عاما)، الليلة، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت وزارة الصحة إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد قواريق متأثرا بجروحه، في مسشتفى "بلنسون" الإسرائيلي.

وأكدت عائلة قواريق من قرية عورتا جنوب شرق نابلس، استشهاد نجلها حسين، وقال شقيقة إن المستشفى أبلغه بذلك بشكل رسمي، حيث كان يتلقى العلاج جراء إصابته.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص على قواريق بشكل مباشر، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث يعاني من اضطرابات نفسية بحسب عائلته.