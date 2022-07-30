الطقس: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد

غزة - الرأي:

توقت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد حيث يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، حيث يكون الجو، يوم غدٍ الأحد، شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو، الاثنين المقبل، حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.