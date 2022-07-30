نصائح للمراهقين لاتباع برنامج لفقدان الوزن بأمان

وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، يعاني واحد من كل 10 مراهقين من السمنة وزيادة الوزن بسبب عادات وخيارات الأكل السيئة، أضف إليها نمط الحياة المستقرة الذي يسبب عددًا كبيرًا من المشكلات الصحية.

من البيتزا والبرجر والصودا وغيرها من الوجبات السريعة التي تعد فخ للمراهقين، على الرغم من فقدانها العناصر الغذائية الهامة للجسم، ترتبط بمخاطر الإصابة بأمراض مميتة مثل مرض السكري، ومشاكل القلب، وارتفاع ضغط الدم، وحتى مشاكل العظام والمفاصل التي قد تؤثر على مرحلة البلوغ.

كيفية يجعل المراهقين الحفاظ على وزن صحي؟

وفقا لموقع " healthline"، ليس من السهل التعامل مع المراهقين ومشاكلهم، يعد تناول الوجبات غير المرغوب فيها أحد هذه الأشياء ويشكل تحديًا صعبًا للغاية، يتحمل المراهقون الذين يعانون من زيادة الوزن عبئًا ثقيلًا في التعامل مع التنمر والسخرية والعزلة الاجتماعية التي قد تؤدي إلى آثار سيئة دائمة على صحتهم العقلية أيضًا.

نصائح للمراهقين لاتباع برنامج لفقدان الوزن..

تجنب الاطعمة السريعة:



الوجبات السريعة لذيذة بقدر مذاقها، ولكنها تتكون من الدهون المشبعة والمتحولة التي تحتوي على نسبة عالية جدًا من الدهون الثلاثية والدهون المتحولة والسعرات الحرارية والسكر، إنها لا تزيد الوزن فحسب، بل تفسح المجال للمرض، تجنب الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية واستبدالها بالوجبات الخفيفة المخبوزة والمشوية والفواكه الطازجة والمكسرات والفشار محلي الصنع هي فكرة أفضل.

استبدل المشروبات الباردة بالمشروبات الصحية:



مثل ماء الليمون وعصير الفاكهة الطازج، عند الرغبة في تناول الحلويات، تناول الفواكه مع الزبادي منخفض السعرات الحرارية بدلاً من الآيس كريم، انتقل إلى الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على أكثر من 80 في المائة من الكاكاو.

تناول المزيد من الألياف:



تميل الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين إلى أن تكون أكثر إشباعًا وتغذية، تعمل الألياف الغذائية على تحسين عملية الهضم والحفاظ على صحة الأمعاء، يجب تضمين الخضار والفواكه الطازجة والموسمية مع اللحوم مثل الأسماك والدجاج والفاصوليا والبراعم في النظام الغذائي اليومي لتوفير التغذية اللازمة.

حافظ على رطوبتك

الجفاف شائع جدًا بين المراهقين الذين يتخلون عن القاعدة الذهبية لمياه الشرب، ويؤدي إلى تراكم السموم التي تسبب السمنة، اشرب الكثير من الماء (يفضل 2-3 لتر يوميًا) وحافظ على رطوبتك، يمكن أيضًا تناول عصائر الفاكهة الطازجة والعصائر والحساء ومشروبات للتخلص من السموم لترطيب الجسم.

ممارسة الرياضة بانتظام



بالنسبة للمراهق، من المهم جدًا ممارسة الرياضة بانتظام، أي ممارسة الرياضة بأي شكل مثل ممارسة الألعاب أو السباحة أو اليوجا أو حتى الرقص أو ركوب الدراجات، كونك نشيطًا يساعد على إجراء عملية التمثيل الغذائي بسرعة وسلسة، يمكن اعتبار الرحلات والمشي لمسافات طويلة والجري أنشطة اجتماعية، هذا سيفيد عقليًا أيضًا بصرف النظر عن الفوائد الصحية الجسدية المضمونة.

لا يمكن للمراهقين أن ينجحوا في إنقاص الوزن بمفردهم، إنهم بحاجة إلى أسرة داعمة يمكنها أن تخلق بيئات منزلية صحية، وفيما يلي بعض النقاط التي يجب تذكرها دائمًا:

تناول 5-6 وجبات صغيرة كل 2-3 ساعات

تجنب الحميات الغذائية المبتذلة

لا تستهلك حبوب انقاص الوزن

تجنب مشروبات الطاقة

تعلم ضبط النفس